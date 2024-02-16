Русские проявили огромную сдержанность, ограничивая наступление – полковник США

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На самом деле, Россия не хочет брать под контроль всю Украину и форсировать Днепр, а стремится договориться.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На самом деле, Россия не хочет брать под контроль всю Украину и форсировать Днепр,...

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«Русские проявили огромную сдержанность, они продвигаются к реке Днепр не так быстро, как могли бы, потому что хотели бы видеть урегулирование. Очевидно, они не заинтересованы в том, чтобы переправляться через эту реку на запад. Потому что они не хотят править украинцами.

А настоящие украинцы, с этнической, культурной и языковой точки зрения, в подавляющем большинстве, находятся к западу от этой реки. В прошлом у них был с этим неприятный опыт. В конечном счете, чего хотят русские, так это возобновить деловые отношения с остальным миром, особенно с европейцами, с которыми у них были хорошие отношения, особенно с немцами», – заявил Макгрегор.

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