Русские прут, как в «Игре престолов» – комроты ВСУ

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 708
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Туманная погода играет на руку наступающей российской армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил Роман «Фиш», командир роты отряда специального назначения Нацгвардии Украины.

Ведущая напомнила, что некоторое время назад в сети появилось «впечатляющее видео» захода в Покровск большого количества российских бойцов на технике, воспользовавшихся густым туманом. Она поинтересовалась, действительно ли погодные условия делают противника ощутимо менее неуязвимым.

«К сожалению, да. Вы же видите, что враг коварен, хитер, анализирует, видит. И такие масштабные накаты они делают как раз в туман, в плохую видимость, в дождь, в сильный ветер, когда техника по тем или иным причинам не имеет глаз с нашей стороны. У них тоже нет, но они им и не так нужны. Они тихонько двигаются.

Сами понимаете, мотоцикл создает меньше шума, его не так слышно, как танк или «бэху», которая завелась и где-то едет, газуя на скорости, тем более медленно, негромко, под прикрытием тумана. Видели «Игру престолов»? Ну вот чем не похоже?» – проводит аналогии украинский командир.

