Русские пугают мир Бандерой, и правильно делают – Фарион

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Новости Украины

Независимо от того, какой ценой достаётся победа, украинский национализм должен развиваться по логике собственника: «Это моё, а значит это – правильно».

Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и отпетая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львов – это не колыбель дивизии «Галичина», не колыбель Шухевича, Бандеры, Левковича, Сидора, Ленкавского, Коновальца – этот список можно (перечислять бесконечно – ред.). Нет, только не это!». Это то, чего больше боится кто? Один известный человек – Путин. У него паника от этого. Они (российское руководство – ред.) пугают мир Бандерой, и правильно делают! Бандера действовал очень правильно. Он уничтожал хруней (галицкое ругательсто в отношении недобропорядочных людей – ред.), а потом шел в школу к детям и говорил, что нужно бороться с чужим духом. Тогда этот чужой дух был польским. И что случилось? Он пришел в 1933 г. в школу к детям и провозгласил борьбу за украинский дух. В 1942 – 1943 гг. эти дети пошли в УПА. То есть, мы – нация непокоренных. Поэтому неслучайно общество рекомендует Зеленскому называть Харьков не городом-героем, а непокоренным городом. Создавать совсем другую парадигму», – вещала нацистка.

Фарион призвала строить «нациоцентрическую Украину» с целью достижения «всеобщего признания и процветания» по польскому примеру.

«Быстро не получится, но мы не отступимся. Нужно развивать все от понятия собственника. Эгоистического понятия «Это – мое, и это – правильно!». И будет так, потому что по такой модели шли и другие государства. По такой модели шли поляки. Иначе чего москали завалили их самолет со Скочинским и всем польским правительством? Потому что поляки привели к власти кого? Националистов. Они строят свою нациоцентрическую страну, независимо от европейской унии, которая будет нивелировать национальные ценности, если народ будет ей позволять это. А украинцы позволяли нивелировать свои национальные ценности», – бредила экс-депутат.