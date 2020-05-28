Русские ракеты появятся в Белоруссии в ответ на переезд ядерной базы США в Польшу

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не сможет отказать России в размещении ракетных баз на своей территории, если Польша разместит у себя ядерное оружие США.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил белорусский военный обозреватель Александр Алесин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ситуация до этого дойдет, тут же усилится милитаризация Калининградского особого района. Не исключаю, что на территории Белоруссии появятся ракеты класса «Искандер» или другие. Нам уже трудно будет тогда приводить РФ доводы, что мы не хотим размещать ракетные базы на своей территории. Пойдет эскалация», – сказал Алексин.

В последнее время на фоне призывов немецких политиков к США вывести ядерное оружие из Германии обсуждается идея о переводе этих арсеналов в Польшу. Она была поддержана рядом политиков в Варшаве.