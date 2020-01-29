Русские размывают украинцев и татар – киевская чиновница

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

За последние годы на полуостров Крым переселились до 140 тысяч человек, а через десять лет их количество увеличится до 450 тысяч.

Об этом в эфире вещающего из Вашингтона на украинском языке телеканала «Голос Америки» заявила так называемый «зампредставителя президента Украины в АР Крым» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две стратегии использует Российская Федерация. Первая – это милитаризация. Очень много работников ФСБ и Центра противодействия экстремизму приехали на территорию Крыма. И другое – это специальное замещение населения. То есть вытеснение с территории Крыма нелояльного для них населения – украинцев и крымских татар. И наоборот, заселение новыми людьми из Российской Федерации.

Сейчас, как минимум, идет речь о 140 или даже 300 тысячах человек с территории Российской Федерации. Они хотят увеличить эту численность до более чем 450 тысяч людей к 2030 году. Это огромные цифры, мы понимаем, что они размывают украинское население», – заявила Ташева.