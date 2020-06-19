Русские сами виноваты в бесправном положении на Украине

19.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Русские граждане сами виноваты в бесправном положении на Украине, пишет в блоге редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«На самом деле, в бесправном положении русскоязычных (я сознательно применяю тут этот оскорбительный термин) граждан Украины прежде всего виноваты сами эти граждане. И пока они не начнут самостоятельно бороться за свои права, они такими и останутся», – считает автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Классический пример – история с украинизацией кинотеатров. Сказали: все фильмы – только на украинском? Что сделали русскоязычные”? Утёрлись и продолжили ходить. Уверяю вас, если бы хотя бы половина “русскоязычных” в своё время принципиально перестали бы ходить в кино, что неизбежно отразилось бы на продажах билетов в кинотеатрах к настоящему моменту вопрос был бы уже решён, и сознательно дискриминационная, придуманная исключительно ради унижения “русскоязчных” норма была бы отменена. Потому что удовольствие от унижения других – это круто, но деньги всё-таки важнее.

Да, я понимаю, хочется в кино ходить. Чернокожим в США в своё время тоже было неудобно ходить пешком на работу, когда они бойкотировали общественный транспорт за сегрегацию. Но они продолжали его бойкотировать. И добились своего.

Хотя, казалось бы: что сложного в том, чтобы сидеть только на определённых для людей твоего цвета кожи сиденьях? Ничего.

Дело не в неудобстве. Дело в чувстве собственного достоинства.

А “русскоязычные” думают “ну ладно, ну подумаешь, ну я же понимаю украинский”. И поэтому о них продолжают вытирать ноги.

Точно то же самое – в истории с Макдональдсом и другими. Если после скандала продажи Макдональдса не упадут минимум на треть, вы увидите, что его примеру последуют сотни других компаний – просто потому, что могут.

Да, мы можем сколько угодно сетовать на то, что партии, обещавшие русскоязычным защиту от унижений, раз за разом их в этом обманывали. Но партии – это ещё не всё. Ни одна партия не может дать вам главного – чувства собственного достоинства. Оно у вас или есть – или его нету.

И если его нету, то не стоит удивляться, что с вами обращаются как с людьми второго сорта. Потому что люди без чувства собственного достоинства именно людьми второго сорта и являются – вне зависимости от языка, цвета кожи, разреза глаз и вероисповедания», – рассуждает Ткачев.