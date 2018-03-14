14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Русские сделали нас гастарбайтерами в собственной стране – Витовская

Российские режиссеры не брали украинских артистов на главные роли в своих фильмах, приглашая их только в массовку.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская, после начала войны в Донбассе демонстративно отказавшаяся от съемок в российских сериалах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что такое быть гастарбайтером у себя в стране? Это же такое внутреннее унижение. Театр не имел и не имеет возможности обеспечить ваше проживание, вы иначе обрести опыт существования в кадре тоже не можете. Конечно, что быть на первых ролях с российскими актерами, которые абсолютно понятно, почему были на первых ролях, потому что их адаптируют у себя в стране, и этот сериал продается там”, – сказала актриса.

По ее словам, она имела только две роли, где “была в пятерке на уровне с русскими”.

“Но я видела же и коллег, которые там работают на маленьких ролях, хотя это суперпрофессиональные актеры. Это какая-то несправедливость, и ты понимаешь причину и не понимаешь, почему так. Почему такая большая страна, как Украина, почему полякам удалось достичь своего миллиардного рынка. И там снимают, а мы не можем обрести того, чтобы сами были в состоянии запускать эту историю», – жалуется Витовская.