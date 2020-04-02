02.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Образование, Политические репрессии, Украина
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Русские школы в Киеве закрывают раньше времени под предлогом коронавируса




В Киеве под предлогом карантина из-за коронавируса обучение в школах переведено на дистанционный формат, при этом даже в немногочисленных оставшихся русских учебных заведениях уроки стали проводиться на украинском языке. Таким образом, в Киеве осуществляется ликвидация русскоязычного образования, даже опережая сроки, предусмотренные новым дискриминационным законом об образовании.

Об этом в социальных сетях сообщают родители школьников, которые просят не называть их имени в СМИ, чтобы избежать неприятностей в учебных заведениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дочь ходит в киевскую школу на русском языке. Сейчас на карантине им устроили дистанционное обучение. И ссылки на дистанционные уроки идут на мове, комментарии учителей на мове. Школу переводят насильно на обучение на мову с первого сентября по их украинскому закону, но по факту перевели уже с марта этого учебного года», – рассказала мать девочки, учащейся в 7 классе.

Киевлянка полагает, что уничтожение русских школ в Киеве пройдет без всякого сопротивления – ведь раньше местные преподаватели молчали, когда аналогично уничтожили русское высшее образование.

« Всем пресмыкающимся учителям моё глубочайшее презрение. Холопы вы, а не учителя. Так же было в 1993. Никто из преподов не возмутился, а все быстро перешли на мову ради места под жопой. Была тогда в аспирантуре в шевченковском универе. А ведь можно и надо было тогда сказать своё «нет», – пишет жительница Киева.

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