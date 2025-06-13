Русские штурмовики на мотоциклах залетают на уничтоженные позиции – спикер ВСУ

Тарас Стрельцов.  
13.06.2025 18:43
  (Мск) , Львов
Просмотров: 828
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Проводя наступление, ВС РФ сначала наносят максимальное поражение украинским позициям, потом отрезают тылы, и только после этого идёт штурм малыми группами.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводя наступление, ВС РФ сначала наносят максимальное поражение украинским позициям, потом отрезают тылы, и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мотоциклы, квадроциклы, багги – это самый лучший, самый быстрый и манёвренный способ передвижения на поле боя. Мотоциклы могут преодолевать минные преграды с минами на бронетехнику, и преодолеть определенное расстояние на мотоцикле быстрее, чем бежать.

Кроме того, они оборудуют мотоциклы системами РЭБ и проводят штурмовые действия. Обычные мотоциклы, начиная от каких-то советских и до современных кроссеров. Сегодня русские ввели в состав штурмовых рот 30 единиц мотоциклетной техники – на сто человек каждый третий на мотоцикле», – сказал Волошин.

Также он рассказал, как теперь выглядят штурмы.

«Например, есть позиция с укрытием, где бойцы прячутся от обстрелов. Враг туда всеми видами вооружений, включая КАБы и артиллерю, наносит поражение, буквально полностью уничтожает эту позицию. После этого, применяя РЭБ и дроны на оптоволокне, он пытается отрезать наши тылы, чтобы не подошло пополнение.

И после этого под прикрытием авиации и дронов малая штурмовая группа заходит на мотоциклах, пытается зайти на эту позицию и там уже закрепиться. Приблизительно так это у нас выглядит. И когда таких штурмовых действий за день полторы сотни, это очень тяжело удержать», – жаловался ВСУшник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить