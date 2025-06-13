Русские штурмовики на мотоциклах залетают на уничтоженные позиции – спикер ВСУ

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Проводя наступление, ВС РФ сначала наносят максимальное поражение украинским позициям, потом отрезают тылы, и только после этого идёт штурм малыми группами.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотоциклы, квадроциклы, багги – это самый лучший, самый быстрый и манёвренный способ передвижения на поле боя. Мотоциклы могут преодолевать минные преграды с минами на бронетехнику, и преодолеть определенное расстояние на мотоцикле быстрее, чем бежать. Кроме того, они оборудуют мотоциклы системами РЭБ и проводят штурмовые действия. Обычные мотоциклы, начиная от каких-то советских и до современных кроссеров. Сегодня русские ввели в состав штурмовых рот 30 единиц мотоциклетной техники – на сто человек каждый третий на мотоцикле», – сказал Волошин.

Также он рассказал, как теперь выглядят штурмы.