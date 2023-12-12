Русские сидят в цехах и скупают дроны с конвейеров. Мы не можем соревноваться – Луценко

За год Россия догнала и кратно перегнала Украину по количеству различных дронов.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что Путин сделал – это развернул огромные сборочные мощности, которые сегодня дали ему перевес в БПЛА. Если раньше, я помню, когда заехал в Бахмут в ноябре прошлого года, у нас воздухе было преимущество где-то 10 к 1 и в «разведчиках», и в «ударниках», то потом уже в районе весны этого года счет сравнялся, а сейчас, я думаю, где-то 5 к 1 их летательных аппаратов к нашим, и темп поставок у них увеличивается», – сказал он.

«Сколько бы Украина ни покупала чужих дронов, она не сможет это сделать эффективно хотя бы потому, что эти дроны происходят из Китая и русские сидят уже прямо в цехах. Они покупают прямо на конвейерных лентах. И этот перевес русских над нами в мае этого года случился не потому, что они начали собирать в России (тогда они еще не собирали), а потому, что они просто имеют больше денег и ближе отношения с Китаем.

Они скупали их массово и уже на тот момент догнали и перегнали нас. А потом Путин открыл сборочные производства, которые стали собирать на китайской основе разные модифицированные изделия. У нас второго этапа не произошло – мы не можем с Путиным соревноваться деньгами», – заявил Луценко.