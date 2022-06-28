Русские силы теснят ВСУ в последнем подконтрольном Украине городе на Луганщине

28.06.2022  08:33 (Мск), Лисичанск
Никита Еременко.  
Просмотров: 1531
 
Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Гауляйтер остатков подконтрольной Украине Луганщины Сергей Гайдай заявил, что русские войска штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

Сейчас, по его данным, продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом.

Гауляйтер остатков подконтрольной Украине Луганщины Сергей Гайдай заявил, что русские войска штурмуют Лисичанск с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Оккупанты штурмуют Лисичанск из южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчояркой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью», — отметил он.

По его словам, в результате боевых действий пострадали три насосные станции, одна из которых расположена в соседнем Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, который объединял две отдельные части города.

«Повреждений многоэтажек и частных усадеб за сутки 27 июня очень много. Отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв», – добавил Гайдай.

Гайдай также заявил, что в находящийся под угрозой окружения Лисичанск уже несколько дней невозможно доставить грузы.

Отметим, что Лисичанск остается последним крупным городом в пределах бывшей Луганской области, все еще контролируемым Украиной. После его освобождения ЛНР выйдет на свои заявленные границы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть