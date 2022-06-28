Русские силы теснят ВСУ в последнем подконтрольном Украине городе на Луганщине

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Новости Украины

Гауляйтер остатков подконтрольной Украине Луганщины Сергей Гайдай заявил, что русские войска штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

Сейчас, по его данным, продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом.

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«Оккупанты штурмуют Лисичанск из южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчояркой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью», — отметил он.

По его словам, в результате боевых действий пострадали три насосные станции, одна из которых расположена в соседнем Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, который объединял две отдельные части города.

«Повреждений многоэтажек и частных усадеб за сутки 27 июня очень много. Отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв», – добавил Гайдай.

Гайдай также заявил, что в находящийся под угрозой окружения Лисичанск уже несколько дней невозможно доставить грузы.

Отметим, что Лисичанск остается последним крупным городом в пределах бывшей Луганской области, все еще контролируемым Украиной. После его освобождения ЛНР выйдет на свои заявленные границы.