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Вопреки киевской пропаганде, разбомбленный в Полтаве Институт связи – это не просто учебное, а именно военизированное заведение.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я упоминаю об этом из-за вопроса о погибших – да, там было несколько шведов, которые были инструкторами, чьи друзья в Швеции сообщили, что они погибли. Это связь между Швецией и Полтавой, которую стоит оценить. В 1709 году в Полтаве произошла битва между войсками Петра Великого и шведскими войсками Карла XII. Шведы потерпели поражение под Полтавой, но по какой-то причине между Швецией и Полтавой установились романтические отношения, и они снова там появились. И в ходе нападения на Институт связи шведы снова потерпели поражение», – сказал Доктороу.

Наполитано отметил, что среди погибших также были польские военные инструкторы, и полтавский Институт связи более похож на академию Вест-Поинт, чем на «Принстон», с точки зрения учебно-преподавательского состава, с чем бельгиец полностью согласился.