«Русские скоро будут у Польши, а мы всё мечтаем, как поделить РФ» – полковник армии США

Максим Столяров.  
15.07.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Часть американских элит всё ещё верит, что экономика России вот-вот рухнет, и ослабленную страну можно будет пограбить.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть американских элит всё ещё верит, что экономика России вот-вот рухнет, и ослабленную страну...

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«Сенатор Грэм и его коллеги, которые с ним согласны, все еще думают, что могут использовать войну на Украине как дубинку, чтобы сместить президента Путина с поста.

Они все еще живут в мире фантазий. Как мы уже неоднократно говорили, они продолжают верить в эту чушь, что Россия слаба, что российское общество хрупко, что «Путин – это ненавистный диктатор», – отметил он.

«Мы – хорошие либеральные демократы, которые хотят принести мир и счастье повсюду», что на самом деле означает, что мы хотим привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее, пока мы ставим марионетку в Москве», – сказал Макгрегор.

«Но это не сработало. Теперь люди действительно обращают внимание на то, чтобы повторить этот процесс против Ирана. Но что касается России, то с этим покончено.

И это никак не повлияет на действия России. Они будут действовать по плану. И знаете, 50 дней – это интересный выбор. Через 50 дней русские могут стоять на границе с Польшей», – добавил он.

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