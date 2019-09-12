Русские скупят Украину через Кипр

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае открытия украинского земельного рынка для иностранцев даже запрет на законодательном уровне продажи земли гражданам РФ не сможет до конца гарантировать Украине того, что русские не доберутся до украинских угодий.

Об этом в ходе круглого стола «Продажа земли иностранцам – недальновидность или государственная измена?» заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У этой идеи, которая сейчас обсуждается в контексте продажи земли иностранцам, есть уязвимый момент: иностранцы же бывают разные, правильно? И мы можем получить ситуацию, как в одной прибалтийской стране, когда 80 процентов всей земли скупили русские.

То есть каким образом обезопасить нас от этого? Это только, если прямо в законе прописать, что мы продаём землю всем, кроме представителей РФ. Но они всё равно могут зайти через Кипр или через какие-то Виргинские острова, или другие страны, и они превратятся не просто в группу экономического давления, они превратятся в группу политического давления», – заявил украинский эксперт.