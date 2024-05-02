Русские следят за сборкой дронов в Китае. Украине достаются остатки – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.05.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина


Российские специалисты размещаются на каждом крупном заводе в Китае и следят за производством беспилотников для нужд ВС РФ. Украине же достается то, что осталось.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские специалисты размещаются на каждом крупном заводе в Китае и следят за производством беспилотников...

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«Я разговаривал с одним человеком, который занимается поставками дронов из Китая. Он мне сказал, что когда заходишь на крупный завод, на крупную фабрику по изготовлению различных дронов FPV в Китае, то на каждой фабрике сидит какое-то количество русских, которые прямо там работают вместе с китайцами, что-то там добавляют, как-то определяют для себя, и сразу все идет в оркостан.

Он говорит, я ни разу не видел, чтобы там сидели наши с Украины, которые бы сразу же отбирали себе. Получается, орки очень четко понимают, сколько они получат всего, примерно плюс-минус. А мы уже – сколько мы сможем вырвать для себя. Вот в чем разница – мы вырываем эти поставки, а у них четко спланировано, сколько и каких «эфпевишек» они получат», – заявил Прошинский.

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