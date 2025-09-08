Русские сменили основное направление боев и серьезно продвигаются к Славянску и Краматорску – тревоги неонациста

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия имеет ряд серьезных тактических успехов в Серебрянском лесничестве, которое уже освобождено, и пробивается к серьезному оплоту ВСУ – Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим на основное направление действий оккупантов. На мой взгляд, он сейчас сменил акценты с Покровского на Купянско-Лиманское. Речь идет о серьезных тактических успехах оккупантов в Серебрянском лесничестве.

Там есть дальнейшее продвижение, которое стало возможным после оккупации населенного пункта Белогоровка. Это – господствующие высоты, и их контроль дает возможность оккупантам значительно улучшить свои тактические позиции, причем по нескольким направлениям одновременно», – переживал нацист.

«Это и Серебрянское лесничество, и, соответственно, направление непосредственно наступления на Северское. Почему я акцентирую внимание на этом направлении, которому, к сожалению, почему-то не уделяется значительного внимания – а речь идет о том, что это восточный фланг так называемой Славянско-Краматорской агломерации.

Соответственно, дальнейшие тактические успехи оккупантов на этом направлении создают достаточно серьезные проблемы для СОУ, соответственно, уже на славянско-Краматорском направлении», – беспокоился Снегирев.

