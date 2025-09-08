Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия имеет ряд серьезных тактических успехов в Серебрянском лесничестве, которое уже освобождено, и пробивается к серьезному оплоту ВСУ – Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте посмотрим на основное направление действий оккупантов. На мой взгляд, он сейчас сменил акценты с Покровского на Купянско-Лиманское. Речь идет о серьезных тактических успехах оккупантов в Серебрянском лесничестве. Там есть дальнейшее продвижение, которое стало возможным после оккупации населенного пункта Белогоровка. Это – господствующие высоты, и их контроль дает возможность оккупантам значительно улучшить свои тактические позиции, причем по нескольким направлениям одновременно», – переживал нацист.