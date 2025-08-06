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Россия несерьезно относится к угрозам со стороны США, потому что ее граждане готовы к противостоянию.

Об этом на канале киевского телеведущий и антироссийский пропагандист Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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