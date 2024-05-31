«Русские собирают ударный кулак»: офицер ВСУ ожидает нового Волчанска

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 13:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия готовит крупную группировку в Белгородской и Курской областях, и ВСУ ничего не могут с этим поделать.

Об этом эфире «Радио НВ» заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готовит крупную группировку в Белгородской и Курской областях, и ВСУ ничего не...

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«В Курской и Белгородской области наша разведка видит, что есть скопление сил, формируется ударный кулак. И мы не можем ничего сделать, пока они не пересекли украинскую границу», – сказал Крамаров.

«Мы не можем нанести им удар этими средствами. И русские этим прекрасно пользуются, они там скапливаются, и после этого могут наносить по нам удары. Если мы сможем наносить удары, это развяжет нам руки, и мы не допустим нового Волчанска», – пожаловался ВСУшник.

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