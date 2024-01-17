Русские создали хитрую систему боевого обучения на передовой – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 23:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В российской армии организована такая система ротации находящихся на передовой подразделений, которая позволяет проводить обучение новобранцев в реальных боевых условиях.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российской армии организована такая система ротации находящихся на передовой подразделений, которая позволяет проводить...

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«Они по всей линии боевого соприкосновения создали очень плотные наступательные группировки, в составе двух корпусов, от пятидесяти до семидесяти тысяч человек.

Насытили их боевой и наступательной техникой, обучают личный состав. Что они делают – с третьей линии бросают на первую, а потом выводят. Проводят так называемую разведку боем. Таким образом они ищут наши слабые места, и готовят свой личный состав к боевым действиям», – сказал Стариков.

Он выразил надежду, что украинская армия сумеет сравниться с противником хотя бы в части выстроенных укреплений – пускай и с большим запозданием.

«Русские очень быстро учатся. Я не ожидал, что так будет, да и Запад не ожидал. Они поняли, что надо уменьшить линию боевого соприкосновения – и вышли из Херсонской области.

И быстро стали строить линию Суровикина. Вот, у нас говорят: «Не надо рекламировать такого-то генерала» – но если он это сделал правильно? Кстати, у нас сейчас линию Залужного тоже быстро строят», – поспешил добавить позитива эксперт.

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