Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если на украинском фронте появятся несколько тысяч северокорейских солдат, они не повлияют на ход боевых действий. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, стоит ли ожидать появления нескольких тысяч северокорейских спецназовцев на фронте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Полторы тысячи спецназовцев. Есть информация о том, что их отправят непосредственно на территорию Курской области. Там на данный момент сосредоточено 50 тысяч российских спецназовцев. Наиболее боеспособные подразделения российской армии. Две бригады морской пехоты, шесть дивизий ВДВ. Плюс вторая бригада спецназа. Плюс 116-я дивизия Росгвардии особого назначения. 50 тысяч», – ответил Снегирев.

«В чем смысл полутора тысяч? Как они могут кардинально повлиять на характер боевых действий? Опять-таки, вопросы боевого взаимодействия. Практическое применение боевых действий данных полутора тысяч спецназовцев вызывает больше скепсиса и вопросов. Еще раз подчеркиваю: РФ имеет возможность пополнения личного состава на уровне 35 тысяч в месяц. И даже 11-12 тысяч это не та цифра, которая влияет», – добавил эксперт.