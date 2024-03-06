Русские строят оборону даже в наступлении… Где наши сооружения! – брань Арестовича в эфире

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Украина провалила строительство эшелонированной обороны, хоть и ведет оборонительную войну. Россия же, хоть и наступает, но все равно строит мощные фортификационные сооружения.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, этот провал войдет в учебники истории после завершения войны.

«У нас в принципе уровень организации низкий. Второе – это очень коррупционное дело. Строительство огромного количества стратегических фортификационных сооружений – это огромные, невменяемые и плохо контролируемые деньги, поэтому желающих их поделить огромное количество и из-за этого «лебедь раком щуку», а сооружения не появляются… Путин принял пять стратегических решений, и одно из них – это строительство стратегических фортификационных сооружений. Обратите внимание, российская армия ведет агрессивную войну против Украины, и она наступает. Тем не менее, они строят стратегические оборонительные сооружения. Мы ведем оборонительную войну и не строим оборонные, бл.., сооружения. Это большой, организованный провал стратегии войны. Если Украина уцелеет или не уцелеет, историки напишут когда-то, что одним из ключевых наших провалов было отсутствие организованного строительства», – заключил Арестович.