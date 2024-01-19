«Русские своровали унитазы и у нас!» – болгарские СМИ заразились русофобией «незалежных» дикарей

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В Болгарии разгорается скандал, связанный с закрытым в городе Руса Генеральным консульством России.

Спустя год, как болгарские власти выслали оттуда российских дипломатов, «обнаружилось», что те якобы прихватили с собой двери и раковины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пустующем с июня 2022 года здании Генерального консульства России в болгарском городе Руса, внезапно обнаружили «погром».

Жившие там российские дипломаты покинули страну, после того, как власти Болгарии приняли решение депортировать 200 работников нашего посольства, а само консульство было закрыто.

И вот в первые дни января этого года архитектор здания, построенного в 1985 году, Венцилав Илиев неожиданно решил посмотреть, как обстоят в нем дела после того, как его покинули постоянные обитатели (с самого начала в строении жили и работали советские, а затем и российские дипломатические работники).

«Вчера я решил пойти и посмотреть, что происходит. И был удивлен тому, что двери исчезли, я подумал, что это муниципалитет демонтировал их. На втором этаже, где находятся квартиры, забрали все. Тут отсутствовали даже смесители и раковины».

Также, по словам Илиева, который по его же утверждению, не был в консульстве, начиная с 1985 года, в здании не оказалось мебели, кухонного оборудования и шкафов, то есть того, что «мало кто додумается вывезти на родину».

«Должна быть создана юридическая комиссия для рассмотрения всех заключенных договоров аренды этого имущества. Оно принадлежит жителям Русы. Пришло время придать ему смысл и новую цель. Чтобы здание перестало выглядеть бастионом – со сторожевыми вышками, охраной, колючей проволокой, люди чувствуют страх, когда проходят мимо него. Оно символизирует Российскую Федерацию и продолжает символизировать ее подобным образом во всей Европе. Я бы рекомендовал Российской Федерации взять и соседний Памятник Советской Армии и увезти его тоже», – прокомментировал ситуацию Болгарскому Национальному Радио (БНР) муниципальный советник Деян Герасимов.

Самое интересное, что в прошлом году никто не наблюдал русских дипломатов, выезжающих и вылетающих в Россию в обнимку с унитазами и дверьми. Вероятнее всего, помещения были вандализированы местными, судя по тому, что вход туда беспрепятственный. Но, по всей видимости, пришла очередь и болгар вслед за украинцами придумывать басни про «диких орков».