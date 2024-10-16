Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Слухи о появлении северокорейских подразделений на фронте являются информационной кампанией украинских спецслужб по привлечению внимания Запада. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад может отреагировать [на появление северокорейских подразделений на фронте] радикальным способом – ввести свои сухопутные подразделения на Украину. А стало быть, это Путину невыгодно. Я это рассматриваю как информационную операцию, украинскую. Для того, чтобы все-таки привлечь внимание к ситуации на фронте. Сейчас мы видим некую вялую реакцию, усталость Запада. Честно говоря, я не вижу логики и смысла для России в этих тысяче или двух корейцев. Что они дают? Они только идут в минус России», – сказал Карасев.

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Слухи о появлении северокорейских подразделений на фронте являются информационной кампанией украинских спецслужб по привлечению...
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«На фронте у них всё нормально. Там уже война превратилась в малую маневренную войну. Позиционной войны там нет. Они наступают по многим направлениям. Мы отступаем, держим из последних сил Покровск, Курахово, ну и то, наверное, где-то недели 2-3, и тоже придется их оставлять.

В Курской области постепенно наши подразделения выдавливаются, и потом Россия пойдет дальше, на Сумы. Это северное направление, и до Киева там буквально 200 километров. В личном составе они не очень нуждаются, идёт мобилизация. А если они выставят сейчас этих корейцев на линию фронта, то тогда получается что? Интернационализация войны, именно сухопутной войны. Запад может отреагировать ответным введением войск», – подытожил политолог.

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