Русские так слабы, что неспособны совершать теракты – нацист из «Азова»

Русские – это не та нация, представители которой, как украинцы, могли бы обвешаться взрывчаткой и подорвать себя вместе с президентом страны.

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. комбрига объявленной в РФ террористической нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если его (Путина – ред.) убьют, это хорошо, но…почему не могут убить? Менталитет россиян мне очень тяжело понять, как и менталитет белорусов. Украинцы – мы всегда волелюбивые были, мы не можем жить под палачами, а они всегда жили под палачами. Не появилось ни одного русского, который может обвешать себя динамитом, подбежать, хотя бы попробовать подбежать к Путину (или не к нему, к какому-то генералу) и подорвать себя – ни одного не нашлось. Ну, мне жаль. У нас бы нашлись», – рассуждал Кротевич.

«Если Путина убьют, то я, если сейчас такая новость выходит, я просто заканчиваю (интервью – ред.), бегу, собираю всех пацанов, и нужно наступать. Нужно не проворонить момент. Мы умеем. Нет, нужно пользоваться моментом и идти в наступление», – бредил нацист.