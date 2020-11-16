«Русские танки будут через час в Кишинёве», – в Москве не драматизируют победу Санду

16.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Победа на президентских выборах в Молдавии прозападного кандидата Майи Санду не приведет к резкому изменению ситуации в Кишиневе. Пока что полномочия Санду крайне ограничены.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

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«Президент в Молдавии не имеет никакой власти. Напомню, что у них формируется правительство парламентом и Санду, уже было время, когда она была во главе правительства, она уже была премьер-министром. В этом смысле она была с гораздо большими полномочиями, чем сейчас. Бывшего президента Додона вообще парламент несколько раз демонстративно отстранял от должности, назначал своих людей, например, в Министерство обороны и потом обратно его к должности возвращал. То есть, президент у них – декоративная фигура, поэтому ожидать, что Санду прямо завтра что-то сделает, не приходится. Им нужно распустить парламент. В парламенте Санду больше 30-35% не наберет. 20% возьмет Усатый и те же социалисты опять возьмут 25-30%, то есть, нужно будет создавать коалиционное правительство, которое вряд ли устремится в Румынию», – заявил Матвейчев.

Эксперт также подчеркнул, что ни вхождение в состав Румынии, ни война в Приднестровье сегодня невозможны: «Что значит стремление в Румынию? Без Приднестровья? Тогда официально его признать. А если с Приднестровьем, то что, попытаться силовым образом его захватить? Но там стоят наши миротворцы, как и в Южной Осетии – любая попытка силового сценария в отношении Приднестровья будет означать, что наши танки через час будут в Кишиневе. Поэтому, безусловно, никакое Приднестровье никто брать не будет. Да и в Румынию никто тоже не пойдет.

Риторика в отношении России может измениться, какие-то запреты русского языка, репрессии в отношении пророссийских журналистов и тому подобное – такие вещи могут быть. Но так, чтобы произошла аннексия или аншлюс с Румынией – это вряд ли».