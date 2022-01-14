«Русские танки на улицах Киева»: сенатор США о ближайших перспективах Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Сенат США не принял предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», документ не набрал необходимые 60 голосов в свою поддержу на состоявшемся накануне заседании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Представляя законопроект, Круз заявил, что если его инициатива не будет поддержана, то чуть ли не на следующий день российские танки будут в Киеве.

«Если Сенат проголосует против этих санкций всего через несколько минут, это фактически даст «зеленый свет» Путину, – вот, что нам сказали лидеры гражданского общества в Украине. И если в результате голосования с Сенате демократы проголосуют за Россию, за Путина, мы вполне можем увидеть в ближайшие дни, недели или несколько месяцев российские танки на улицах Киева», – считает республиканец.

«И каждый сенатор – демократ или республиканец, будет помнить этот момент, когда мы должны были остановить российское вторжение на Украину. И те сенаторы, которые ставят наши обязательства перед нашей нацией по обеспечению безопасности выше партийной лояльности, будут помнить это. Взоры истории прикованы к Сенату», – патетически заявил Круз.

В свою очередь проголосовать против санкций призвал глава международного комитета Сената Роберт Менендез, по мнению которого немецкое правительство и без санкций достаточно серьезно тормозит процесс запуска СП-2, а ввод ограничений лишь ударит по предприятиям Германии.

«Прямо сейчас у нас есть новое правительство Германии, которое заблокировало ввод газопровода в эксплуатацию. Сейчас правительство Германии является нашим продуктивным партнером по этому вопросу. Они там, где нужно, работая над тем, чтобы заставить Путина не вторгаться на Украину, давая понять, что если это произойдет, «Северного потока-2» не будет», – отметил Менендез.

«Санкции против «Северного потока-2» будут иметь волнообразное влияние на немецкие предприятия, включая промышленные объекты, портовых операторов, железнодорожных операторов и любые организации, связанные с этим газопроводом, так что это было бы санкциями и портив нашего союзника, который вместе с нами в борьбе против агрессии Путина. Они ясно дали нам это понять, поэтому сейчас не время делать этот шаг», – добавил сенатор.