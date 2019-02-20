Русские танки под Харьковом появятся раньше, чем базы НАТО

20.02.2019

России проще начать упреждающую полномасштабную войну с Украиной, чем дожидаться натовских баз у своих границ.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в 2001 году в военной доктрине РФ было записано, что расширение НАТО на восток представляет угрозу нацбезопасности России.

«Более того, доминирующая точка зрения в военных кругах России, что лучше развязать превентивную войну, не такую локальную, как на Донбассе, а полномасштабную войну против Украины в целом, чем ожидать её вступления в НАТО и размещения их баз под Харьковом. Это элементарная военная логика. Военные мыслят не намерениями, а потенциалами», – заявил Волошин.

«Россия не позволит Украине стать членом НАТО, скорее мы получим большую полномасштабную войну. Любой президент, который готов взять ответственность за полномасштабную войну, пусть это открыто и скажет. Если рядом с вами стоит гигантский танк, а у вас палка, можно сколько угодно кричать, что это несправедливо, но это факт. Рядом с нами вторая по мощи армия мира с ядерным оружием. Пока ещё, к счастью, мы не видели, как работает российская авиация, как она работает в Сирии», – добавил дипломат.