Подпишись на рассылку
24.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Русские точечными направленными взрывами уничтожают Украину»

Новости Украины

Россия якобы делает все, чтобы ситуация на Украине привела к очередному Майдану.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский либерал, осевший в Киеве пропагандист-меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В целом то, что я вижу, – это ведет все к одному. Они хотят повторения Майдана. Русским нужен хаос в столице Украины, потеря управления – все, что угодно, на самом деле их устроит все абсолютно. Ты можешь стать их случайным помощником, можешь стать наемным помощником. Конечно, наемные все это делают, они и бьют в эти больные точки общества, они знают, куда бить.

Знаете, когда какой-то объект большой подрывают, есть понятие такое «направленные взрывы». Не надо закладывать кучу всего во все – достаточно взрывать опорные точки, болезненные точки общественного мнения, болезненные точки те, эти, пятые, десятые. И в итоге получается то, что получается – здание падает. Вот они сейчас точечными, направленными взрывами уничтожают мою страну», – заявил Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть