Русские только и ждут «контрнаступа», чтобы покрошить украинцев – Соскин
У Украины нет ровным счётом ничего для проведения контрнаступления на позиции ВС РФ.
Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Им надо наоборот, чтобы Украина начала наступать. Тогда они смогут убивать массово украинцев.
Украине, чтобы наступать, надо минимум 300 танков «Леопардов», «Абрамсов», английских. У Украины они есть? Нет, сто есть с трудом.
Чтобы наступать, надо уничтожить все аэродромы и логистические центры сосредоточения, они находятся сегодня минимум на расстоянии 120 км. У нас есть, чем бить? Нет.
Ракеты нам дали? Нет. Мы их производим? Нет. Может, мы беспилотники производим? Нет, китайскими пользуемся.
У нас есть достаточное количество миномётов и к ним снарядов? Нет вообще. А как же вы хотите поражать укрепрайоны противника? Нет.
Может у вас есть 400 БТРов, такие, как германские, английские – нет. Может у вас 400 БМП есть? Нет. А как же вы хотите наступать?
Может у вас есть соответствующее количество противотанковых систем и прочего, ПЗ РК? Нет.
Зеленский с Залужным, а как тогда будете наступать с Сырским? Объясните», – возмущался Соскин.
Спасибо!
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