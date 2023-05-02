Русские только и ждут «контрнаступа», чтобы покрошить украинцев – Соскин

У Украины нет ровным счётом ничего для проведения контрнаступления на позиции ВС РФ.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им надо наоборот, чтобы Украина начала наступать. Тогда они смогут убивать массово украинцев.

Украине, чтобы наступать, надо минимум 300 танков «Леопардов», «Абрамсов», английских. У Украины они есть? Нет, сто есть с трудом.

Чтобы наступать, надо уничтожить все аэродромы и логистические центры сосредоточения, они находятся сегодня минимум на расстоянии 120 км. У нас есть, чем бить? Нет.

Ракеты нам дали? Нет. Мы их производим? Нет. Может, мы беспилотники производим? Нет, китайскими пользуемся.

У нас есть достаточное количество миномётов и к ним снарядов? Нет вообще. А как же вы хотите поражать укрепрайоны противника? Нет.

Может у вас есть 400 БТРов, такие, как германские, английские – нет. Может у вас 400 БМП есть? Нет. А как же вы хотите наступать?

Может у вас есть соответствующее количество противотанковых систем и прочего, ПЗ РК? Нет.

Зеленский с Залужным, а как тогда будете наступать с Сырским? Объясните», – возмущался Соскин.