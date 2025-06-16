Москва якобы предлагала Киеву обменивать российских военнопленных на «украденных украинских детей»

С таким заявлением на пресс-конференции в Вене выступил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не меняем их ни на что, это абсолютно несправедливо, и, если честно, извините, это сумасшествие, которое, кстати, русские предлагали. Мы им отдаём военным, а они нам детей.

Это просто вне понимания и вне международного права, это, в принципе, в их духе жизни! Поэтому детей надо возвращать, и здесь нужно искусство дипломатии и отношения того или иного лидера с русскими или того или иного государства. Поэтому мы привлекаем так много стран, так много нужно инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернуть тысячи украденных детей к родным и близким», – вещал Зеленский.