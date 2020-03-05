Русские туристы не хотят отказываться от Турции

05.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Эскалация ситуации в Сирии, связанная с вторжением турецкой армии, и обострение российско-турецких отношений не повлияло критически на желание россиян отдыхать в Турции.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ломидзе, Турция по-прежнему остается самым востребованным направлением для отдыха среди россиян. При этом, рынок замер в ожидании итогов переговоров президентов Турции и России, которые должны состояться в сегодня.

«Поскольку мы видим снижение спроса на всех направлениях без исключения, связать снижение спроса на Турцию только исключительно с геополитической ситуацией не получается. Безусловно, этот фактор тоже, наверное, имеет определенное влияние, но, повторюсь, идет снижение спроса по всем местам. Что касается Турции, то несмотря на это снижение спроса, в общем объеме продаж туристических агентств Турция все равно направление номер один на данный момент.

Даже с учетом снижения динамики процентов на 30-40. В Турции, в отличие от других стран, где нет такого количества запросов от туристов, с Турцией мы явно видим, что люди выжидают. То есть люди задают вопрос: «А как будут развиваться события. Мы готовы забронировать, но нам нужна ясность». Я думаю, что ясность наступит буквально в течение сегодняшнего-завтрашнего дня и хоть на одном направлении мы увидим растущую динамику», – заявила Ломидзе