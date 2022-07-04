«Русские у нас сидят тихо, как мыши под веником» – украинский посол во Франции

04.07.2022  08:51 (Мск), Париж-Берлин
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Франция
Новости Украины

В настоящее время Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

В настоящее время Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает...

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По ее словам, большая часть украинских беженцев в стране – это женщины и дети.

На фоне критики, что ФРГ лучше принимает беженцев из Европы, чем тех, кто убегал от войны на Ближнем Востоке, Фезер отметила, что в стране действительно усовершенствовали процедуру по сравнению с 2015 годом.

«Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году», – сказала она и добавила, что «невероятно много граждан» присоединились к усилиям правительства по принятию украинцев.

Министр также назвала «историческим успехом» и большим достижением «быструю и небюрократическую» способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

В свою очередь во Франции успели принять более 85 тысяч украинцев. Об этом стало известно со слов посла Украины во Франции и княжестве Монако Вадима Омельченко во время киевского пропагандистского телемарафона «Единые Новости».

«Они все солидарны, поддерживают Украину и украинцев. И первое, что их восхищает – это мужество украинского народа, украинской армии. И они вдохновляются тем, что делает украинский народ, тем сопротивлением, тем мужеством, которое они видят со стороны украинского народа. Поэтому уровень поддержки очень серьезный», – уверяет Вадим Омельченко.

Также посол пожаловался на проживающих во Франции россиян.

«Знаете, они (русские – Ред.) были очень активны и применяли общественное мнение против украинцев. У них действительно много мощности, много влияния было. Но сейчас я могу говорить только о Франции. Они сидят тихо как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем. И сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно», — похвалился украинский посол.

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