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К моменту официального ввода западного контингента на Украину, русские будут абсолютно готовы к их встрече, поскольку они уже научились их убивать.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американца спросили, будут ли «русские бояться напасть на французские войска» в случае переброски контингента на Украину.

«Нет. На самом деле, они уже делают это. Это одна из причин, по которой появились сообщения о том, что они нанесли удар по некоторым объектам инфраструктуры ПРО, на которых находились «западные советники». Так что – прямо сейчас они убивают западных людей, и Запад делает всё возможное, чтобы это скрыть. Это другая причина, по которой Россия нанесла эти ракетные удары при свете дня. Потому что производственная деятельность на Украине, несмотря на риторику, не ведётся круглосуточно, они работают только в светлое время суток. Они не просто пытаются уничтожить инфраструктуру, они собираются уничтожать рабочих прямо сейчас. И они осознают, что некоторые из этих рабочих являются западными наёмниками, или офицеры разведки под прикрытием, или же представленные как «независимые», – сказал Джонсон.

«Так что Россия наращивает усилия, и давление по всей линии фронта только возрастает. И я думаю, что они действительно становятся всё более решительными с каждым днём, когда просто говорят, что осознают, что Запад намерен развязать войну с Россией. Вот, как они это видят. Поэтому они готовятся и действуют соответствующим образом», – добавил экс-аналитик.