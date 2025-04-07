В ходе российской операции на Украине осуществились мечты бывшего советника по нацбезопасности президента ША Збигнева Бжезинского.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сказать, что всё у нас идёт по плану нельзя, потому что, если бы у нас всё шло по плану, мы были бы в Киеве через три дня, и войны бы не было. Наверное, было бы не совсем верно говорить, что всё идёт по плану. Война всегда тяжёлая кровавая вещь. И то, что русские убивают русских, на русские деньги – мечта Бжезинского свершилась. На русские деньги, потому что наши ЗВР, арестованные за границей, больше, чем то, что потратили на войну все западные страны. Русские города разрушаются, каток войны катится, люди погибают.

И вся эта война на русской территории, и русские погибают, а американцы готовят сделку, собираются зарабатывать. Это нельзя назвать успешным сценарием», – заявил Царев.