Русские учат сербов противодействовать американским беспилотникам

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Более 200 сербских военнослужащих принимают участие в совместном российско-сербском тактическом учении, которое проходит в Ленинградской области.

Об этом сообщают официальные сайты министерств обороны России и Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербских солдат и офицеров, которые прибыли транспортным самолетом, на аэродроме встречали хлебом-солью.

Сербскую делегацию возглавляет начальник отдела обучения штаба сухопутных войск республики полковник Горан Стаменкович.

В совместном тактическом учении будут задействованы механизированный батальон Вооружённых сил Республики Сербия, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-сапёрное подразделение.

«В ходе учения будут отработаны вопросы организации взаимодействия совместного штаба руководства при планировании боевых операций, практические действия войск при совершении марша, ведение манёвренной обороны, противодиверсионных и разведывательных действий и различные тактические эпизоды», – доложил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.