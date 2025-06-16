Русские учения «Запад-2025» могут расколоть НАТО на «ухилянтов» и «упоротых» – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Захват всего Левого берега Днепра не решит главной проблемы и целей Москвы – на Правобережье останется та же самая бандеровская Украина, подконтрольная западным хозяевам.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захват всего Левого берега Днепра не решит главной проблемы и целей Москвы – на...

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«Не исключаю, что эти учения вообще не будут касаться Украины. Что целью этих учений будет создание напряжения на границе Польши и Белоруссии, на границе Белоруссии и балтийских стран. Возможно, создание этого напряжения будет элементом давления со стороны Москвы на Запад с целью принуждения Запада к подписанию каких-то соглашений с Россией.

Даже представим себе, если бы Россия захватила четыре региона Украины, плюс Крым, это стратегически ситуацию для неё не поменяло бы. Даже если представить тяжелейший вариант – если Россия захватывает Левобережье Украины, всё равно стратегически это ничего для России не меняет. На Правобережье – украинское правительство, поддерживаемое западными союзниками, и проблема всё та же для Москвы», – считает Бортник.

«А вот создание кризиса непосредственно для стран НАТО или ЕС может действительно спровоцировать раскол внутри НАТО и ЕС на, условно говоря, «партию ухилянтов-капитулянтов» и «партию войны до последнего европейского солдата». И может, как минимум, дестабилизировать внутри эти структуры, а как максимум – подтолкнуть их к достижению каких-то соглашений с Москвой», – рассуждал укро-политолог.

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