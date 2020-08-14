Русские украли Коцабеев и переименовали в Одессу – Ницой

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Одиозная украинская националистка Лариса Ницой возмутилась тем, что основательницей Одессы считают императрицу Екатерину Вторую, а концерты в этом городе на русском языке ведут даже украиноязычные шоумены.

Об этом она заявила в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ницой приписала Одессе несколько веков и заявила, что город основал украинский магнат по фамилии Коцаба.

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«Начинает Юра Горбунов, украиноязычный Юра Горбунов, приезжает в Одессу и начинает с одесситами, идиотами, разговаривать на русском языке. Но это же он хочет показать: «Я свой парень, я свой в доску». Что с тобой случилось, Юра Горбунов – уже первый удар мне под дых, на русском языке разговаривает. Выбегают девочки русскоязычные, садятся, русскоязычные, такие тонкие все и: «Здравствуй, Одесса, мы же знаем, что тебя основала Екатерина Вторая». И далее по тексту.

И выходит за ними Станислав Боклан, красивый такой, выдающийся актер современности, который сыграл слепого из «Поводыря», Кобзаря. Он же по идее в материале, как уничтожалась Украина, в «Поводыре» тебя же расстреляли, пусть и в кадре, ты же по-идее, в курсе. А – на русском языке разговаривает, Б – это его девочки рассказывают о том, что Одессу основала Екатерина Вторая.

Украинцы, проснуться, какая Екатерина Вторая уже? Не основала Екатерина Вторая никакую Одессу. Еще в 1410 или 1415 году, когда Украина была в составе Литовского княжества, туда и Польша же входила в общую страну. И вот поляк поехал по делам и пишет, что заехал в порт Коцабеев. Коцаба там жил, был какой-то магнат украинский Коцаба, который, на секундочку, основал порт Коцабеев», – заявила Ницой

Екатерина II украла у украинцев порт Коцабеев и назвала Одессой – Ницой