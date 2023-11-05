«Русские умчались вперёд, а мы топчемся позади» – украинский генерал

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Ответственность за провал наступления ВСУ должно нести киевское руководство, которое сначала разболтало всему миру о своих планах, а потом сорвало подготовку к кампании.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующий ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши руководители предыдущий год пиарились на планируемом контрнаступлении, хотя никто из военных не просил об этом говорить, и вообще такое не озвучивается. И потом, когда началось контрнаступление, продолжали пиариться и дальше», – сказал Кривонос.

Он возмутился, что Киев не только не помогает, но и всячески вредительствует бандеровским волонтёрам.

«И вместо того, чтобы обеспечить Вооружённые силы, перевести экономику на военные рельсы, руководство государства делает всё наоборот – не обеспечивают, не организовывают, накануне войны замораживают много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они не вносят никакие изменения в документы, которые позволили бы упростить завоз большого количества дронов для ВСУ. И в результате русские идут вперёд семимильными шагами, а мы топчемся сзади. Следующий шаг не в пользу нашей победы – это заморозка процесса волонтёрства постановлением Кабинета министров. Это диверсия со стороны руководства страны против собственной страны», – подытожил генерал.