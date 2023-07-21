«Русские усовершенствовали дроны. Удары по Украине будут только нарастать» – Соскин

Вадим Москаленко.  
21.07.2023 08:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Последние удары по украинской военной инфраструктуре показали, что украинская ПВО не в состоянии справиться с русскими БПЛА и ракетами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние удары по украинской военной инфраструктуре показали, что украинская ПВО не в состоянии справиться...

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«У московитов ничего не заканчивается, потому что первый удар был страшнее всей силы, были комбинированы – и «Оникс», и Х-22, и «Шахеды», и Х-59, и были  «Калибры», и чего только не было. Били-били и Одессу, и Хмельницкую область, и Киевскую область, и Николаевскую, и Житомир, били по всем, куда только можно бить.

Серьёзные, конечно, повреждения нанесены, особенно по Одессе, там по зерновым терминалам, и по масляным. Падали эти остатки и сбитого, и не сбитого. Х-22 ни одну не сбили, «Оникс» ни одну, не сбили несколько «Калибров» и очень много не сбили, к сожалению, «Шахедов», – сказал эксперт.

А «Шахеды» усовершенствуются, становятся всё менее уязвимы. То есть уже чувствуется, что это не просто иранский ширпотреб, а что это уже всё более и более – включена московская смекалка, к сожалению. Таким образом они нанесли мощнейший удар по Украине, и понятно, что эти удары будут наращиваться», – заявил Соскин.

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