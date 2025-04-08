Русские успешно испытали новую систему ракетных ударов – украинский аналитик
Недавний комплексный удар ВС РФ по украинским объектам разительно отличался от предыдущей системы атак, и возымел свой эффект – из шести ракет ПВО ВСУ сбила одну.
Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если уже была система предыдущих ударов, когда россияне пытались перегрузить нашу ПВО простыми целями – «Шахедами», одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой, то в этот раз сначала полетела баллистика. А потом «Шахеды» и крылатые ракеты.
Это не система, это один пока удар. Он может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям. И мы, и они знаем, что у нас количество и виды таких средств ПРО весьма ограничено. В основном это ЗРК «Пэтриот», которых не так много, и ракеты, которых ещё меньше», – сказал Лакийчук.
«После прекращения, по большому счёту, помощи от США, то есть тот трафик, который идёт, это то, что законтрактовано при Байдене, по мере выработки этих контрактов эта река превращается в ручеёк, а может и вообще высохнуть. И, очевидно, россияне тестируют, много ли у нас осталось ракет, способных сбивать баллистику. К сожалению, в этот раз удар был успешен для них и их аналитиков. Из шести ракет мы сбили только одну. Россияне делают выводы, что такие удары эффективны. И, боюсь, они будут эту тактику масштабировать и продолжать в будущем», – добавил эксперт.
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