Русские успешно испытали новую систему ракетных ударов – украинский аналитик

Недавний комплексный удар ВС РФ по украинским объектам разительно отличался от предыдущей системы атак, и возымел свой эффект – из шести ракет ПВО ВСУ сбила одну.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если уже была система предыдущих ударов, когда россияне пытались перегрузить нашу ПВО простыми целями – «Шахедами», одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой, то в этот раз сначала полетела баллистика. А потом «Шахеды» и крылатые ракеты.

Это не система, это один пока удар. Он может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям. И мы, и они знаем, что у нас количество и виды таких средств ПРО весьма ограничено. В основном это ЗРК «Пэтриот», которых не так много, и ракеты, которых ещё меньше», – сказал Лакийчук.