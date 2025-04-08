Русские успешно испытали новую систему ракетных ударов – украинский аналитик

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 15:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 370
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Недавний комплексный удар ВС РФ по украинским объектам разительно отличался от предыдущей системы атак, и возымел свой эффект – из шести ракет ПВО ВСУ сбила одну.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавний комплексный удар ВС РФ по украинским объектам разительно отличался от предыдущей системы атак,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если уже была система предыдущих ударов, когда россияне пытались перегрузить нашу ПВО простыми целями – «Шахедами», одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой, то в этот раз сначала полетела баллистика. А потом «Шахеды» и крылатые ракеты.

Это не система, это один пока удар. Он может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям. И мы, и они знаем, что у нас количество и виды таких средств ПРО весьма ограничено. В основном это ЗРК «Пэтриот», которых не так много, и ракеты, которых ещё меньше», – сказал Лакийчук.

«После прекращения, по большому счёту, помощи от США, то есть тот трафик, который идёт, это то, что законтрактовано при Байдене, по мере выработки этих контрактов эта река превращается в ручеёк, а может и вообще высохнуть. И, очевидно, россияне тестируют, много ли у нас осталось ракет, способных сбивать баллистику. К сожалению, в этот раз удар был успешен для них и их аналитиков. Из шести ракет мы сбили только одну. Россияне делают выводы, что такие удары эффективны. И, боюсь, они будут эту тактику масштабировать и продолжать в будущем», – добавил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить