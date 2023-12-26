Русские успешно реализуют план по уничтожению ВСУ – экс-генерал НАТО

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В странах НАТО уже открыто говорят о колоссальных потерях, которые продолжают нести ВСУ в бесполезных попытках пробить оборону российской армии.

Об этом в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В западных СМИ снова и снова говорят о больших потерях Украины. Очевидно, что ВС России и ВСУ проводят два разных типа операции. Задача ВСУ – вернуть потерянную территорию, и это буквально покупается чрезвычайно высокой кровью. А русские заложили стратегическую оборону, расширили оборонительные сооружения, и преследуют цель уничтожить ВСУ. Это принцип Клаузевица – сделай противника беззащитным, а остальное придёт», – сказал Куят.

«Мы видим, что ВСУ сейчас настолько ослаблены, что уже не способны к концентрированному наступлению. Часто говорят, что русские несут большие потери, но в основном всё наоборот. ВСУ пытаются небольшими группами снова атаковать эти оборонительные рубежи, теперь гораздо меньшими силами», – подытожил он.