Русские успешно реализуют план по уничтожению ВСУ – экс-генерал НАТО

Константин Серпилин.  
26.12.2023 21:43
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В странах НАТО уже открыто говорят о колоссальных потерях, которые продолжают нести ВСУ в бесполезных попытках пробить оборону российской армии.

Об этом в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах НАТО уже открыто говорят о колоссальных потерях, которые продолжают нести ВСУ в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В западных СМИ снова и снова говорят о больших потерях Украины. Очевидно, что ВС России и ВСУ проводят два разных типа операции. Задача ВСУ – вернуть потерянную территорию, и это буквально покупается чрезвычайно высокой кровью.

А русские заложили стратегическую оборону, расширили оборонительные сооружения, и преследуют цель уничтожить ВСУ. Это принцип Клаузевица – сделай противника беззащитным, а остальное придёт», – сказал Куят.

«Мы видим, что ВСУ сейчас настолько ослаблены, что уже не способны к концентрированному наступлению.

Часто говорят, что русские несут большие потери, но в основном всё наоборот. ВСУ пытаются небольшими группами снова атаковать эти оборонительные рубежи, теперь гораздо меньшими силами», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть