«Русские установили рекорд» – на укро-ТВ стоны по потерянной Новогродовке

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Несмотря на природные препятствия и большую промзону, город Новогродовка был освобождён российской армией всего за три дня.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот характер событий именно на Покровском направлении свидетельствует о том, что именно по моменту наличия инженерно-фортификационных сооружений большие вопросы. Установлен на Покровском направлении антирекорд. Речь идет о захвате Новогродовки оккупантами за три дня. Новогродовка – это если не большой, но достаточно крупный промышленный центр. Три шахты, большая промзона. Соответственно, сам город мог быть подготовлен для активного характера боевых действий даже в условиях городской застройки», – сказал Снегирев.

«Но судя по тому, как оккупанты атаковали в лоб, речь идет о том, что была соответственно осведомленность об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений в данном населенном пункте. И объяснять, что Новогродовка находится в крайне неблагоприятном для нас положении с тактической стороны – это как минимум не отвечает действительности. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что, соответственно, там есть ряд природных водоемов, которые прикрывали именно фланги украинских войск», – сокрушается укро-эксперт.