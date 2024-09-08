«Русские установили рекорд» – на укро-ТВ стоны по потерянной Новогродовке

Вадим Москаленко.  
08.09.2024 16:31
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Спецоперация


Несмотря на природные препятствия и большую промзону, город Новогродовка был освобождён российской армией всего за три дня.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на природные препятствия и большую промзону, город Новогродовка был освобождён российской армией всего...

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«Тот характер событий именно на Покровском направлении свидетельствует о том, что именно по моменту наличия инженерно-фортификационных сооружений большие вопросы. Установлен на Покровском направлении антирекорд. Речь идет о захвате Новогродовки оккупантами за три дня.

Новогродовка – это если не большой, но достаточно крупный промышленный центр. Три шахты, большая промзона. Соответственно, сам город мог быть подготовлен для активного характера боевых действий даже в условиях городской застройки», – сказал Снегирев.

«Но судя по тому, как оккупанты атаковали в лоб, речь идет о том, что была соответственно осведомленность об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений в данном населенном пункте.

И объяснять, что Новогродовка находится в крайне неблагоприятном для нас положении с тактической стороны – это как минимум не отвечает действительности. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что, соответственно, там есть ряд природных водоемов, которые прикрывали именно фланги украинских войск», – сокрушается укро-эксперт.

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