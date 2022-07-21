«Русские уже крестятся перед наступлением на Краматорск» – Карась

Новости Украины

Знаменитый «дебальцевский котел», который привел к разгрому украинских войск в 2015 году и подписанию президентом Порошенко Минских соглашений, не являлся поражением. Характер тех боёв будет повторяться и на Краматорском направлении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них было Дебальцево. Много хроников военных, людей в Украине, военных, которые считают, что Дебальцево было наше поражение, потому что мы оттуда отступили. На самом деле после Дебальцево не было уже никаких наступательных операций российской армии, была еще Марьинка, но она была такая маленькая, потом там вообще никто ничего не делал. Потом мы на них все время наступали. Дебальцево характеризует все, что будет сейчас на Краматорском направлении. Они не возьмут Краматорск и Славянск, по крайней мере, так считают военные специалисты, это просто математика, не возьмут. Но они смогут устроить там серьезные бои, разрушения, и объявят победы, что вышли, наконец, на рубежи Луганской области. Но после этой атаки больше атак не будет, как и после Дебальцево», – успокаивал себя нацист.

«Но перед Дебальцево они хоть веселые были, а сейчас грустные. Они со страхом ожидают этого наступления. Российские войска, я такого еще не видел, они уже крестятся, я их читаю и вижу, как они крестятся», – бредил Карась.