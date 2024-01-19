Русские уже победили – бывший разведчик США

Украина уже не сможет перейти в наступление, напротив, весной вперед пойдет армия России.

Об этом в эфире интернет-канала «Judging Freedom» заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шаффера «русские уже победили», и у них достаточно сил для того, чтобы взять под контроль всю Украину.

«Да, так оно и есть. Невозможно изобразить на лице радость – я думаю, что люди в Давосе, представители НАТО и все остальные лидеры НАТО в буквальном смысле живут в другом мире. Русские, – я не знаю, как сказать это, чтобы это не прозвучало пророссийски… русские победили. У украинских военных нет возможности вернуться к наступлению – это просто невозможно», – сказал экс-разведчик.

«Теперь у русских есть выбор. Я не уверен, что это сработает, потому что у меня нет внутренней информации, я не разговариваю ни с какими русскими, просто взглянув и оценив ситуацию, можно сказать, что этой весной у русских будет возможность вернуться в наступление.

И им не придется так усердно трудиться, чтобы это сделать. Существуют разные оценки того, сколько российских вооруженных Сил задействованы в операции – я думаю, что около 25%. Другие говорят, что всего 10. Я думаю, что у русских достаточно военной мощи, чтобы захватить всю Украину, если они захотят», – заявил Шаффер.