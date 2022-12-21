«Русские уже в Бахмуте» – украинский военный эксперт

21.12.2022  17:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российские вооруженные силы форсировали канал Северский Донец, тем самым улучшили свои позиции на фронте под Артёмовском (Бахмут), при этом с востока русские войска уже зашли в город и взяли под контроль завод «Синиат».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские вооруженные силы форсировали канал Северский Донец, тем самым улучшили свои позиции на фронте...

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«То, что касается ситуации в районе Бахмута. Ситуация сложная, давайте говорить откровенно. Сложная, но контролируемая. Сейчас российским оккупантам, в том числе ЧВК «Вагнера», удалось зайти на восточные окраины города, бои идут в районе улицы Патриса Лумумбы и Первомайского переулка. По разным оценкам, оккупантам удалось взять под контроль завод «Синиат», который расположен на этой улице.

Нужно говорить о том, что оккупанты улучшили свои тактические позиции в районе Озаряновки и Курдюмовки. Им, к сожалению, удалось форсировать искусственную преграду, речь идет о канале Северский Донец – Донбасс», – рассказал Снегирев.

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