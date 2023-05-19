«Русские в десять раз сильнее» – в Израиле изучили соотношение сторон в зоне СВО

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Несмотря на всю западную помощь, Киеву так и не удалось собрать группировку, достаточно сильную для масштабного наступления.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если относиться к [обещанному украинскому] наступлению профессионально, не слушая политиков и невежд, то ВСУ, которые могут воевать – это порядка ста тысяч. У этой группировки – порядка четырёхсот танков. Всё это находится на фронте протяжённостью в тысячу километров. Чтобы начать наступление, необходимо большое количество танков. И наступление всегда должно происходить в два этапа, иначе оно абсолютно бессмысленно. Первое – это сосредоточить достаточно огневой мощи для того, чтобы прорвать фронт. Второе – должны быть дополнительные силы, чтобы они устремились в этот прорыв, и развивали наступление. Для этого нужны – очень большие силы», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что российская армия мало того, что намного больше, так ещё и создала очень эффективную линию обороны.

«А украинским силам противостоит российская военная группировка. Это тысяча восемьсот танков, то есть – в четыре раза больше. Российская система обороны сейчас совершенно другая. Раньше не было системы обороны, были очаги обороны, а системы не было. Поэтому через неё можно было «просочиться». Это то, что было в Харькове и в Херсонской области. А сегодня, на протяжении всей тысячи километров линии фронта – глубоко эшелонированная линия обороны, с бетонными укреплениями. Всего там находится порядка пятисот тысяч российских войск. То есть, украинские войска не могут создать достаточное численное или огневое превосходство. Количество российской артиллерии превосходит украинскую – в десять раз, огневой мощи у России примерно в восемь раз больше», – добавил эксперт.