«Русские в этом сильны»: Резников просит помочь заглушить российские системы РЭБ

НАТО должно помочь Украине справиться с российскими системами радиоэлектронной борьбы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Журналисты заметили, что у России производство систем РЭБ «было налажено, и они достаточно его освоили».

«Русские сильны, это правда. Это подтверждают и наши военные, и мы об этом говорим на всех встречах с нашими партнерами. Говорим даже с теми, кто, назовем их так, пытаются хранить нейтралитет, и у которых высокотехнологичное население, и они делают много для защиты своей страны. Так вот, мы им объясняем значимость electronic warfare (РЭБ). Мы им говорим, что когда русские используют террористическое оружие в виде иранских дронов против мирного населения Украины – это значит, что завтра эти же иранские дроны могут быть использованы против вас, против вашей страны. Мы приглашаем их специалистов к нам», – сказал Резников.

Он говорит, что Украина даст возможность иностранцам работать, чтобы «создать системы, которые позволят бороться с вражескими дронами».

«Также мы используем аргумент, что если русские со своими системами РЭБ будут поддерживать террористические режимы других стран, у которых с вами проблемы, это значит, что ваше высокотехнологическое оружие не сможет поразить ту или иную цель. Поэтому вам нужно находить сегодня дырки и возможности, как подавить защиту российского РЭБ у нас на поле боя, соответственно, модернизировать то оружие, с которым мы работаем. Практически все виды поражения натовского образца, которые имеют системы наведения, которые могут быть заглушены российским РЭБ, они тоже уже заинтересованы. Поэтому сегодня поле боя в Украине, это еще одновременно и тестовый полигон для всех, как для русских и их партнеров по террористическому мировоззрению, так и для тех, кто защищается», – заявил Резников.

Такого рода разработки он называет задачей номер один для Украины.

«Вот почему мы в сотрудничестве с Минцифрой и Минстратегпром сегодня поддерживаем все проекты. Мы это называем high-tech military. Это именно вопрос high-tech, современные технологии. Главное там — электроника. То есть сделать «птичку» летящую украинцы могут элементарно, у нас прекрасная авиаконструкторская история страны. А вот современная электроника внутри – это уже новые вызовы, новые задачи», – объяснил министр.