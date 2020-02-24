«Русские в Лондоне»: Сын Порошенко стал фигурантом нового скандала

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

«Русские в Лондоне!» – под такой выкрик молодой человек, похожий на младшего сына экс-президента Петра Порошенко – Михаила, поднялся на сцену во время концерта в столице Великобритании российского рэпера Face.

Помог взобраться на сцену ему сам исполнитель. Ролик опубликовал депутат Верховной рады Александр Дубинский. История вызвала скандал среди украинских «патриотов», которые обвинили семью Порошенко в двуличии.

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«Мы для них только рабы, которых можно обманывать, надев вышиванку и раз в год на ломаном украинском языке что-то рассказать на камеру. За какое же быдло они нас считают», – сокрушается экс-боевик АТО Станислав Краснов.

Напомним, Михаил Порошенко учится в престижном английском колледже «Конкорд» в городке Шрусбери.

Ранее он уже становился фигурантом скандала, когда в Сети появилось его фото в футболке с надписью «Россия».