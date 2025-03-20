Русские в любой момент могут возобновить наступление – британский эксперт

Если Москву не устроит ход мирного урегулирования, они легко вернутся к силовому сценарию, поскольку ВСУ уже в том состоянии, что любые западные поставки не повлияют серьёзно на их боеспособность.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно помнить, что они продвигаются вперёд, и идея о том, что это патовая ситуация, что это позиционная война, как во время Первой мировой, что если война продолжится, то она будет продолжаться вечно – это абсолютно не соответствует реальности. Сейчас русские подошли очень близко к тому моменту, когда украинское сопротивление начнёт ослабевать. И любая угроза увеличения поставок западного оружия не напугает их, потому что это не изменит ситуацию. И любые попытки ввести санкции тоже не напугают, потому что они уже сталкивались со всем этим, а новые санкции вызовут ещё большие экономические проблемы для Запада. Так что, с точки зрения России, да, они готовы вести переговоры о мирном урегулировании в своих интересах. Потому что это позволит не только сохранить жизни российских солдат, но и, надеюсь, приведёт к более устойчивому миру и снижению напряжённости в Европе, чтобы русские могли вернуться к своему развитию, о чём они всегда говорили. Но если они не получат желаемых условий, у них есть возможность продолжить, и они ясно дали понять, что продолжат», – сказал Меркурис.