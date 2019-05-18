«Русские в Одессе должны действовать как албанцы в Югославии»

18.05.2019, Одесса, Валентин Филиппов

Единственным способом выживания русских на Украине может быть создание параллельного общества. Русские должны научиться игнорировать государственные структуры Украины. Русские должны учиться и лечиться у русских учителей и врачей. Приобретать товары у русскоязычных продавцов. Получать информацию только из русскоязычных СМИ. Центром формирования такого общества может стать Одесса, где наиболее развит малый бизнес и предпринимательство.

В том, что Новороссию объединит идея вхождения в Россию, обозревателя ПолитНавигатора Валентина Филиппова убедил украинский политэмигрант политолог Олег Хавич.

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Валентин Филиппов: Украина мечтает о евроинтеграции. У нас в гостях евпроинтегрированный Олег Хавич, который давно уже исполнил мечту всех майданов и евроинтегрировался индивидуально – уехав в Польшу после обысков СБУ за проведение конференций о соблюдении прав меньшинств украинскими властями.

Олег здравствуйте.

Олег Хавич: Добрый вечер.

Валентин Филиппов: Олег, мы все «под впечатлением» недавно опубликованного штабом Зеленского обращением украинских религиозных лидеров к Крыму и Донбассу.

Олег Хавич: Я очень скептически отношусь к этому видеопродукту студии Квартал 95. Ну, во-первых, там только часть людей может называться религиозными деятелями, это все раввины.…

Валентин Филиппов: В основном .

Олег Хавич: Нет, все, которые были в кадре они религиозные деятели, митрополит УПЦ Онуфрий, безусловно, религиозный деятель. И часть мусульманских деятелей, которые были в кадре, они тоже являются.… Их можно назвать религиозными деятелями.

Назвать религиозным деятелем Филарета и часть мусульманских радикалов, которые там под видом имамов-ипапов были в кадре, я не могу хотя бы чисто с формальной точки зрения. Это самозванцы, самосвяты, которые не имеют никакого отношения к общепризнанной религии. Это политические деятели, либо общественно-политические деятели, как угодно, просто люди, зарабатывающие деньги на том, что они себя так называют, продают этот свой, так называемый, религиозный продукт.

Это если о моем личном отношении к этой видеопродукции.

Это направлено на часть электората Зеленского, который действительно хочет мира, причем, хочет мира любой ценой. И Зеленский, который ещё очень долго не будет иметь никаких рычагов влияния на ситуацию в стране вообще, и на линии фронта в частности, он таким образом этот симулякр запускает для того чтобы успокоить часть своих.… хотел сказать – зрителей.…

Валентин Филиппов: Ну, зрителей.…

Олег Хавич: … в этой ситуации избирателей, но он их воспринимает, очевидно, как зрителей. Потому что это для него привычная форма общения. И вот он их успокаивает, что, типа, ребята, все нормально. Я понимаю, вы все ждете шоу, инаугурация с блэк-джеком и ещё с чем-то.

Валентин Филиппов: Со шлюхами. Давай я скажу – со шлюхами.…

Олег Хавич: Они же сказали, что у нас будут «фишечки». С блэк-джеком и фишечками. Это понимаешь, как продали народу за дорогие деньги билеты, народ заполнил зал, сидит, ждет полчаса, час, а на сцене ничего не происходит. Ну, в общем можно и отхватить. Ну, вот, пока нет основного шоу.… На самом же деле народ ждет даже не столько инаугурации, сколько посадок, которые анонсировались во время избирательной кампании.

Валентин Филиппов: Да, да, да.

Олег Хавич: Ну вот, а тут нет не только посадок, но даже инаугурации.

Валентин Филиппов: На самом деле очень многие за него голосовали, чтобы ушел Порошенко, а Порошенко не уходит, собирается баллотироваться в Верховную Раду и планирует набрать большой процент.

Олег Хавич: Да, безусловно, так и будет. Но тут же вопрос не только в самом Порошенко. Безусловно, его личная политическая воля важна, и она играет в этом процессе определенную роль. Но, с другой стороны, Порошенко подыгрывает Запад. А Евросоюз подыгрывает просто напрямую. Потому что его пригласили на вот эти мероприятия 13-14 мая в Брюсселе на десятую годовщину так называемого «восточного партнерства» – мертворожденная программа ЕС, на которую просто списываются деньги, но красиво, всем нравится, и он там чудил: раздавал ордена, рассказывал о своей роли великой в учреждении этой программы и так далее.

И отмазки Евросоюза, причем, совершенно анонимные источники сообщали что «Ну вот, мол, инаугурации же ещё не было, поэтому мы приглашаем действующего президента». Послушайте, 5 лет назад 6 июня четырнадцатого года Порошенко в качестве частного лица, ну хорошо, нечастного лица, а избранного президента Украины, который еще не прошел инаугурацию, принимал участие в саммите куда более высокого уровня в Нормандии. То есть, он там встречался с Путиным, с Меркель, с Олландом. Собственно, начинал нормандский процесс, и это было за день до его инаугурации, это было 6 июня, а инаугурация была 7 в Киеве. То есть, то, что он ещё не инаугурирован, никому не мешало. Он представлял Украину.

Валентин Филиппов: Не, ну вместо него Янукович же не приедет. Янукович и так уже в Ростове сидел.

Олег Хавич: Дело не в том. Его ж можно было просто не приглашать. Я понимаю, что приглашать Турчинова – это было бы ещё смешнее, чем не приглашать никого, но его пригласили, и это никому не мешало.

То есть, все свидетельствует о том, что, если говорить грубо, то Порошенко для всей это европейской, шире – западной номенклатуры, был социально близким уже тогда и, тем более, стал им за 5 лет.

Человек, который подписал кабальное соглашение об ассоциации, бросил к ногам Европы украинскую экономику, которая за эти 5 лет ушла в труху. Правда, не столько благодаря европейским усилиям, сколько благодаря закрытию рынка с Россией, но это ж не Брюссель делал, все эти решения принимались кабинетом министров Украины, которым де-факто все эти годы руководил, да и продолжает руководить Порошенко. То есть, они там вчера или сегодня опять какие-то санкции приняли, я правда не вчитывался…

Валентин Филиппов: И не надо.

Олег Хавич: … кто кому какую фанеру, там они запретили поставки фанеры.

Валентин Филиппов: Не занимайте себе мозг, не запоминайте, не надо.

Олег Хавич: Не, ну просто фанера, пролетающая фанера – это некий образ. И когда украинский КабМин запрещает поставки фанеры, то это выглядит смешно в квадрате.

Возвращаясь к тому, что Порошенко не уходит, он имеет поддержку запада, и он имеет очевидную поддержку из США, потому что все уже сто раз напомнили о ситуации и Байденом, как Байден просто на телефонной трубке вертел всю эту страну вместе с Порошенко, ну это же не единственный случай, когда по телефону принимались важнейшие решения уже и после Байдена.

То есть, если бы Штаты хотели, чтобы Порошенко ушел, перестал заниматься всей этой фигней, которой он там занимается уже третью неделю, назначили бы инаугурацию на 19 число.

Для этого достаточно было бы одного телефонного звонка даже не Трампа. Я думаю было бы достаточно даже звонка человека уровня Помпео, в крайнем случае, Пенса, который вроде как собирался на инаугурацию к Зеленскому.

Валентин Филиппов: А, может быть, мы все недооцениваем Украину и украинскую элиту? Может они просто действительно независимые люди, действительно суверенные люди и управляют суверенной державой?

Олег Хавич: Ну, это хорошая версия, красивая.

На самом деле, я лично уверен, что Запад, действительно, не понимает, что он имеет дело с мошенником…

У меня вот есть опыт общения с польскими, как бы сказать, коллегами. Действительно умные ребята, аналитики. И вот они мне задают вопросы, ну если перевести грубо, они так не задают, они вежливые люди, но если перевести на человеческий язык то:

«А вот эти киевские ребята, они посылают Польшу нахер?»,

я говорю: «да»,

«А они не боятся, что Польша перестанет их поддерживать?»,

я говорю: «нет»,

поляки такие задумались: «Ну смотрите, а наши политики грозно дуют щеки и делают вот такие вот заявления!».

И перечисляют мне этот ряд заявлений,

я говорю: «Ребята, я эти все заявления знаю, я их анализировал, писал какие-то там отчеты и так далее. Но, понимаете в чем дело, пока все эти заявления, или хотя бы одно из них, не превратиться в какую-то материально-финансовую убыточную акцию для лично Порошенко, он его считает спамом. Белый шум. Он их, вообще, не слышит. То есть, что бы там не говорил Качинский, Дуда, какие бы там страшные кары не обещал, пока не будет задержан контейнер с конфетами Рошен, и он не будет выпотрошен и в нем не найдут килограмм кокаина вдруг…».

Валентин Филиппов: Кстати – бывает. В конфетах – бывает.

Олег Хавич: Бах! Нашли в конфетах Рошен. Вот, если такое случится, тут сразу Петр Алексеевич задумается. А потом ещё, кстати, аналитики его будут виноваты, потому что они ж ему тоже пишут, наверное, что вот тут злобный Качинский что-то сказал, а Петр Алексеевич явно выбрасывает все это в мусорный ящик.

Валентин Филиппов: Украина защищает всю Европу от российской агрессии, а поляки – это вообще нахлебники.

Олег Хавич: А теперь, если перевести эту фразу в то, чем она является в действительности, то есть Америка при помощи Украины при не больших затратах воюет с Россией.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Хавич: Это единственная ценность, которую представляет Украина. В этом плане есть такой момент, но с точностью до наоборот – суверенитета тут никакого нет.

Валентин Филиппов: На сегодняшний день происходит такая же ситуация, которая была и в 2014-м году. Старый президент, вроде как, законен. Но он уже не легитимен, легитимность утеряна, ну 75% против него проголосовали. Новый президент не инаугурирован. Не является ли это окном возможностей, коридорчиком таким? Может сейчас Россия могла бы принять какое-то решение и навести порядок какой-то? Ну, может быть, кого-то спасти, может быть, кого-то защитить?

Олег Хавич: Грустный вопрос и грустным очевидно будет мой ответ для наших слушателей. Россия достаточно давно приняла решение, что Украина её не интересует. И это явно было сделано…

Многие задним умом говорят, что это было сделано в 2003-м году, но уж точно в 2005-м. С 2005-го года стратегия России не меняется, к сожалению. Это импортозамещение, это обрубание экономических связей с Украиной. И уже с 2014 года это вывоз человеческого материала – я прошу извинить за такую формулировку – я не имел в виду ничего обидного.

Валентин Филиппов: Человеческого ресурса.

Олег Хавич: Да, человеческого ресурса из Украины для замещения той демографической ямы, в которой сейчас находится Россия. Как бы это грустно ни было для условных политических русских…

Я, после принятия этого закона о языке, когда еще он не был подписан, я написал такой очень грустный блог, может вы его читали. У русских или русскоязычных, как угодно, жителей Украины остается два пути. Либо исчезнуть.… в этой ситуации ассимиляция или миграция равноценны – это исчезновение политических русских, либо пойти путем создания параллельного общества.

Пойти путем, которым прошли косовские албанцы. Которые в 60-х годах приняли решение, что они создают параллельное общество в Югославии. Они просто абстрагировались от коммунистической власти, они создали полную систему… Албанец ходил только к албанскому врачу, албанские дети не ходили в государственные школы …

Валентин Филиппов: Ну, то, как в Одессе себя ведут евреи.

Олег Хавич: Да. Мы это уже обсуждали. Вот эти два пути. И я написал в этом тексте, что, если для украинских русских, или русских, которые волею случая оказались на территориях, которые failed state Ukraine, и которым важен возврат в Россию, а не получение российского паспорта, то они должны идти этим путем. Но это совершенно не значит, что я каких-то конкретных людей призываю к этому, потому что я сам выбрал эмиграцию.

Валентин Филиппов: Ну, Олег, мы с вами выбрали эмиграцию, чтобы не сидеть в тюрьме, правильно?

Олег Хавич: Да.

Валентин Филиппов: Вы же понимаете, у русских-то в Одессе какой выбор? Помощи извне нет.

Олег Хавич: Нет, и не будет.

Валентин Филиппов: Нет, и не будет … ну вот по сравнению с евреями, у которых помощь извне и которые и школы открывают свои, и своей общиной живут…

Олег Хавич: У них в этих школах и охрана своя. И в синагоге своя охрана.

Валентин Филиппов: Я говорю о том, что у русских же ещё другая проблема, кроме того, что нет спонсоров внешних всего этого, людей, которые будут это организовывать, и будут каким-то образом наиболее заметны, они будут сидеть в тюрьме. И, по большому счету, на сегодняшний день, одесские русские самые пассионарные и самые способные к организации чего-либо, они либо в тюрьме, либо в эмиграции. И по мере появления новых таких … Понятно, что воспроизводятся лидеры … их будут опять срезать и в тюрьмы.

Олег Хавич: Тут есть все-таки важный момент. Сейчас все-таки не 60-е годы. Сейчас не нужны листовки, не нужны физические лидеры. Если вся инструкция по организации параллельного общества может висеть на открытом сайте, который фиг заблокируешь, потому что даже китайцам это не удается…

Можно как угодно относиться к Джину Шарпу и его инструкции по цветным революциям, но они работают. Работают не только там, в Сербии, Грузии и на Украине, но и в Киргизии, в Казахстане элементы работают. В России прекрасно работают, как показали вчерашние-позавчерашние…

Валентин Филиппов: Вот прямо сейчас работают…

Олег Хавич: … сейчас происходящие события в Екатеринбурге. Это же не значит, что Джин Шарп или 10 агентов Госдепа приехали в Екатеринбург и там все организуют. Да нет, они просто выложили это все, каждый прочитал и в меру своих сил начал все это реализовывать методичку, вот и все.

Валентин Филиппов: Вы меня убедили. Открываем на ПолитНавигаторе проект «Параллельная Россия» и объясняем одесситам, как послать нахрен всех этих козлов.

Олег Хавич: Это действительно так. Я вообще считаю, что Одесса – это наиболее подготовленный город к подобному обществу. Потому что такой сети подпольного … ну, не то чтобы подпольного, а неформального бизнеса, который существует в Одессе, нет ни в одном городе Украины.

Был подобный во Львове в 70-80-е годы, когда это были города-побратимы по контрабанде, по проституции, по прочему подпольному бизнесу. Да, он контролировался КГБ, но допускались подобные вольности.

Но во Львове это все практически умерло. И в Черновцах это было, и это тоже практически умерло, а в Одессе это в значительной мере осталось, остались сотни тысяч людей, которые занимаются бизнесом и при этом не платят налоги украинскому государству.

Они бы правда и российскому бы не платили, хотя, может быть, из уважения…

Валентин Филиппов: Не-не-не. Одесская мечта же о Порто-франко, а что такое Порто-франко? Это не платить налогов.

Олег Хавич: В Одессе же до сих пор остались нелегальные провайдеры кабельного телевидения.

Валентин Филиппов: Они легальные, они просто платят деньги и работают.

Олег Хавич: Возвращаясь к этому, Одесса могла бы стать полигоном и таким маяком для остальной части Украины: «Стоп, ребята, это возможно, это работает». И с этим ничего невозможно сделать, это как попытаться ухватить воду руками. Да, можешь пошлепать, но только руки намочишь и все. А вода-то останется, как бы ты пригоршнями воду не черпал, она все равно будет вытекать.

Тем более, что власть, пока, криворукая… они конечно попытаются что-то сделать, но это будет так же смешно, как сейчас в Казахстане задержали двух девушек, которые сфотографировались с несуществующим плакатом.

Ну, понятно, девушкам неприятно, что их три часа прессовали в местной ментовке.… Ну, реально, стоят две девчонки, держат несуществующий плакат, их за это задерживают мусора местные. Ну? И дальше? Что им можно вменить? Они стали смешными на весь мир. То же самое произойдет сейчас.

Тут вопрос даже не в плановых репрессиях, посадках и так далее, сколько вот с этим уличным террором, который сейчас существует в первую очередь под крышей СБУ, но менты, к сожалению, тоже в значительной мере к этому привлечены.

Валентин Филиппов: К, сожалению, набитая морда «активиста» тянет на статью за посягательство на территориальную целостность.

Олег Хавич: Да, «активисты» при этом могут зарезать прохожего и рассказывать что они потерпевшие. Тут важно … и этот момент построение параллельного общества, по крайней мере, сразу не решит, потому что… на каком-то этапе, когда оно уже будет построено, этот террор уже ничего не решит, потому что люди, подобные Стерненко, они просто будут исчезать. Потом их через пару лет будут находить где-то с блоками бетонными в море.…

Валентин Филиппов: Это и сейчас не проблема.

Олег Хавич: Пока что, проблема. Потому что никто из них пока не исчез.

Валентин Филиппов: А никто из одесситов пока не принял решения, не осознал того, что только мы сами…

Олег Хавич: Если это понимание придет, то тогда Одесса может стать, именно Одесса, может стать центром этого круга, который привлечет остальных. Классическая Новороссия в Екатеринославе, Елисаветграде, Харькове, Запорожье. Тут же еще очень трудно преодолеть внутреннюю конкуренцию между этими большими городами. Ну, хорошо, Елисаветград небольшой город. Но Одесса, Екатеринослав, Запорожье, Харьков – это большие города …

Валентин Филиппов: Все равно далеко друг от друга.

Олег Хавич: Вопрос не в том, что они далеко друг от друга. Каждый из них ощущает себя столицей в той или иной степени. Пока была Москва – этого вопроса не было. Неважно, Москва, Санкт-Петербург, этого вопроса в принципе не могло возникнуть. Если мы доживем с вами до формальной ликвидации этого уродливого детища Беловежских соглашений под названием Украина, то очень сложно будет объединить вот эти четыре больших города новороссийских какой-то другой идеей кроме, собственно, вхождения в Россию.

Валентин Филиппов: Хорошо. Я из всего этого монолога понял одно. Что Украина пусть волнуется, потому что мы однажды вернемся. Мы только эмигранты, только политэмигранты. Мы вернемся.

Олег Хавич: Ну что же, до встречи на развалинах киевского режима.

Валентин Филиппов: С удовольствием.